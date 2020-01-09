Bakan Albayrak: "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 'Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam' - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam" dediTokat'ta "İş Adamları ile Buluşma Toplantısı"na katılan Bakan Albayrak, AK Parti il teşkilatını ziyaret etti.

Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam" dedi


Tokat'ta "İş Adamları ile Buluşma Toplantısı"na katılan Bakan Albayrak, AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. Ziyaretin ardından parti binası çıkışında Bakan Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile özçekim yaparak, "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam" diye konuştu.


Bakan Albayrak daha sonra yeni açılan bir iş yerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sonrasında partililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bakan Albayrak, kentten ayrıldı. - TOKAT

Gazeteciler Günü, Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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