Bakan Albayrak gelir idaresi hizmet binasının açılışında konuştu - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşme döneminde Türkiye'nin pozitif ayrışan bir ülke olduğunu belirtti.
"PANDEMİ DÖNEMİNİNDE BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
Bakan Albayrak, "Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi dönemininde birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük" şeklinde konuştu.