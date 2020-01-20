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Bakan Albayrak: "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:04 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz."
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