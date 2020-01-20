Bakan Albayrak: "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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