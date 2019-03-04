Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Gıda Enflasyonunun Beklentilerin Altında Kalması Tanzim Satış Kararının Gıda...

Bakan Albayrak: "Gıda Enflasyonunun Beklentilerin Altında Kalması Tanzim Satış Kararının Gıda...

42 dakika önce

Bakan Albayrak: "Gıda enflasyonunun beklentilerin altında kalması tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını gösterdi.

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Gıda enflasyonunun beklentilerin altında kalması tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını gösterdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Ekonomi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 37 Yıl Sonra Aynı Makam Odasında Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

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