Bakan Albayrak: "Güçlü bir destek paketi olduğunu söyleyebiliriz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 'Güçlü bir destek paketi olduğunu söyleyebiliriz' - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Güçlü bir destek paketi olduğunu söyleyebiliriz"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.

Bakan Albayrak: Güçlü bir destek paketi olduğunu söyleyebiliriz

Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:41 Kaynak: AA

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