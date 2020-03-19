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Bakan Albayrak: "Güçlü bir destek paketi olduğunu söyleyebiliriz"
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:41 Kaynak: AA
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