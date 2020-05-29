Bakan Albayrak: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamladığını belirterek, güçlü toparlanmaya şahit olunacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından '#DeğişimBaşlıyor' etiketiyle açıklama yaptı. Bakan Albayrak, mesajında, "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" dedi.