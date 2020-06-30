Bakan Albayrak: Gülşen hanımın mağduriyetini giderdik - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çankırı'da tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin lirası çalınma ihtimaline karşı sakladığı kuzinede yanan Gülşen Hayta'nın mağduriyetinin giderildiğini belirtti.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.

ANKARA,