Bakan Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu (1) - Son Dakika

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Bakan Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu (1)
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin videolu değerlendirmede bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin videolu değerlendirmede bulundu.
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"İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:50 Kaynak: AA
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