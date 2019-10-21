BAKAN ALBAYRAK: HAKAN ATİLLA, BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLIYOR.
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İstanbul DHAHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:23 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı. Twitter
hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi
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