Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bazı kullanıcılar, Bakan Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya gelen oğlu Hamza Salih ile ilgili çirkin paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda bulunanlardan biri olan E.B., Mersin'de gözaltına alındı.

Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı

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