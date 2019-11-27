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Bakan Albayrak: "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek.
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek."
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