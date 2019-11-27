Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek.
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek.

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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