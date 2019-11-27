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Bakan Albayrak: "Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor."
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