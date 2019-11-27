Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı...
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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