Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı - Son Dakika

Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz.

Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabı üzerinden 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri kapsamında tüm esnaflar için 'Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı.

Halkbank aracılığıyla tüm esnafa 'İşletme Finansman Desteği' ve 'Paraf Esnaf Kart Desteği' müjdesini veren Bakan Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Berat Albayrak, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:20 Kaynak: İHA

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