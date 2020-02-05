Son Dakika › Güncel › Bakan Albayrak: 'Halkbank'ımız, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli... - Son Dakika
Bakan Albayrak: "Halkbank'ımız, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Halkbank'ımız, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:50 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Halkbank'ımız, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak."
Son Dakika Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı