Bakan Albayrak: Hatay için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir" dedi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Geçmiş olsun Hatay. Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.