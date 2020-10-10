Bakan Albayrak: Hatay için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber - Son Dakika

Bakan Albayrak: Hatay için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber
10.10.2020 19:04
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir" dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir" dedi.
Bakan Albayrak Twitter hesabından, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Geçmiş olsun Hatay. Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.
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