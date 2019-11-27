Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320...
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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