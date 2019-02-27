Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda Konuştu (1)

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda Konuştu (1)

57 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda Konuştu (1), System.String[]


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Albayrak, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz." dedi. KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Albayrak, "Devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak." ifadelerini kullandı. 

Görüntü dökümü:

---------------

-Bakanın konuşması - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:47 Kaynak: DHA

Berat Albayrak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar

Erdoğan'dan Yeni Askerlik İçin Tarih Verdi: Nisan'da Kanunlaştıracağız PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:44:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda Konuştu (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]