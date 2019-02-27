Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda Konuştu (1)

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'na katıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Albayrak, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz." dedi. KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Albayrak, "Devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak." ifadelerini kullandı.



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