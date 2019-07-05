Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari...
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Bakan Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:08 Kaynak: AA
berat albayrak, istanbul, Güncel
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