Bakan Albayrak: "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik"
50 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan 2019 yılı Haziran enflasyon rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı. Bakan Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirterek, "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" dedi. - İSTANBUL
Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yıllık hedefimizin altına geriledik
Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray
IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı
75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü