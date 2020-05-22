Bakan Albayrak: "Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm...
Bakan Albayrak: "Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız."
Bakan Albayrak: "Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:04 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak: 'Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm... - Son Dakika Ekonomi
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