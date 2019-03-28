Bakan Albayrak: "Her Geçen Gün Daha Güçlü Bir Güven Ortamıyla Türkiye, Para Birimine Güvenenleri...

Bakan Albayrak: "Her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye, para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek, güvenmeyenleri daha fazla mahcup edecek.

Bakan Albayrak: "Her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye, para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek, güvenmeyenleri daha fazla mahcup edecek."

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