Bakan Albayrak: "Her Geçen Gün Daha Güçlü Bir Güven Ortamıyla Türkiye, Para Birimine Güvenenleri...
12 dakika önce
Bakan Albayrak: "Her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye, para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek, güvenmeyenleri daha fazla mahcup edecek.
Bakan Albayrak: "Her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye, para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek, güvenmeyenleri daha fazla mahcup edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:57 Kaynak: AA
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