Bakan Albayrak: Her zaman çiftçimizin yanındayız - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çiftçimize pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Her zaman çiftçimizin yanındayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin (Türkşeker) pancar çiftçisine sözleşmeli üretim desteğine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Çiftçimize pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Hem çiftçimiz hem ülkemiz kazanıyor. Her zaman çiftçimizin yanındayız" dedi.