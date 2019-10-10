Son Dakika Haberleri: Bakan albayrak: hesabını soracağız
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Bakan albayrak: hesabını soracağız

1 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, terör örgütü PKK/PYD'nin bir kez daha sivilleri ve masum bebekleri hedef aldığını, bunun hesabını soracaklarını kaydetti.

Bakan albayrak: hesabını soracağız, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, terör örgütü PKK/PYD'nin bir kez daha sivilleri ve masum bebekleri hedef aldığını, bunun hesabını soracaklarını kaydetti.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.


Berat Albayrak, Masum, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:19 Kaynak: DHA
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