Bakan albayrak i.ü. cerrahpaşa rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan albayrak i.ü. cerrahpaşa rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Bakan albayrak i.ü. cerrahpaşa rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı

7 saat önce

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ayşe Aydın için bugün öğlen vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende taziyeleri Prof. Dr. Nuri Aydın ve eşi Yaşar Andelib Aydın kabul etti. Cenaze töreninin ardıdan Ayşe Aydın'ın cenazesi Zeytinburnu Kozlu mezarlığında toprağa verildi.

Bakan albayrak i.ü. cerrahpaşa rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı

Cerrahpaşa, Ayşe Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:39 Kaynak: DHA
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