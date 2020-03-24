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Bakan Albayrak: "İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri, yasağın sonuna kadar ertelenmiştir.
Bakan Albayrak: "İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri, yasağın sonuna kadar ertelenmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:47 Kaynak: İHA
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