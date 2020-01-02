Bakan Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 'İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme... - Son Dakika

Bakan Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması" toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması" toplantısına katılarak konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız"dedi.

Bakan Albayrak: İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme...

Namık Kemal Üniversitesi, Berat Albayrak, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:40 Kaynak: AA
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