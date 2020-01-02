Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması" toplantısına katılarak konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız"dedi.