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Bakan Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması" toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:40 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması" toplantısına katılarak konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız"dedi.
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