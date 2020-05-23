Bakan Albayrak: "İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de" - Son Dakika

Bakan Albayrak: "İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda" dedi.

Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda" dedi.


Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Türkiye, Almanya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de' - Son Dakika Ekonomi

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