Bakan Albayrak: "İkinci çeyrekte de ekonomik olarak daha az etkilenen ülkelerden olmak için... - Son Dakika
Bakan Albayrak: "İkinci çeyrekte de ekonomik olarak daha az etkilenen ülkelerden olmak için...
Bakan Albayrak: "İkinci çeyrekte de ekonomik olarak daha az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz.
Bakan Albayrak: "İkinci çeyrekte de ekonomik olarak daha az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz."
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5.06.2020 19:46:00. #1.13#
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