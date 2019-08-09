Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik
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Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik

1 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık.

Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik" dedi.
Bakan Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, açıklamasında "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik. Katma değerli üretime ve ihracata dayalı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız" dedi.

ANKARA,


Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:48 Kaynak: DHA
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Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik
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