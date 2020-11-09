Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası - Son Dakika

Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası

09.11.2020 22:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından siyaset kulisleri hareketlendi. İddiaya göre yeni Kabine çarşamba günü açıklanacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın da ikiye ayrılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Bu açıklama sonrası herkes yeni Kabine'de nasıl bir değişiklik yapılacağına kilitlendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni Kabine Çarşamba günü ilen edilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İKİYE AYRILIYOR

Independent Türkçe'nin ulaştığı kaynaklar, bazı bakanlıklarda birleşme ve ayrılma kararnamesi hazırlandığından kabine değişikliği çarşamba gününe kalacağını bildirdi. Kaynaklara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan, "Dış Ticaret Kurumu" Hazine Bakanlığı bünyesine katılacak.

İKİ BAKANLIK DAHA İKİYE AYRILACAK

Ayrılması beklenen bir diğer bakanlık ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakanlık Kültür ve Turizm olarak ikiye ayrılacak. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağı gelen haberler arasında.

KABİNE ÇARŞAMBA GÜNÜ İLAN EDİLECEK

Çarşamba günü kararnamelerin hazır olması ve değişikliklerin tamamlanması ile birlikte yeni kabine kamuoyuna ilan edilecek. Yeni kabinede Berat Albayrak'a hiç bir görev verilmeyeceği ifade edilirken, Turizm Bakanlığı için ise Menderes Türel ismine sıcak bakıldığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından geçtiğimiz Pazar günü istifa ettiğine yönelik paylaşım yapıldı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı. Bu istifa paylaşımı sonrası İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası

Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Turizm, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi Camiden çıkan iş insanı, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'dan maske uyarısı: Solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300. galibiyetini aldı Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300. galibiyetini aldı         
22:17
Trump, 2024 seçimlerinde yeniden başkan adayı olmak istiyor Trump, 2024 seçimlerinde yeniden başkan adayı olmak istiyor         
21:49
Portekiz ekibi Benfica'ya şike iddiasıyla soruşturma başlatıldı Portekiz ekibi Benfica'ya şike iddiasıyla soruşturma başlatıldı         
21:06
Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı         
21:01
Hatalı sollama yapan otomobil kamyonetle çarpıştı, can pazarı yaşandı: 4 ölü, 3 yaralı Hatalı sollama yapan otomobil kamyonetle çarpıştı, can pazarı yaşandı: 4 ölü, 3 yaralı         
20:55
Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü         
20:29
Freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden aşağı düştü, bir otomobil demir yığınına döndü Freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden aşağı düştü, bir otomobil demir yığınına döndü         
20:05
Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir         
19:10
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 22:47:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei