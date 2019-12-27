Bakan Albayrak'ın sıfır konut faizi açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak'ın sıfır konut faizi açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak'ın sıfır konut faizi açıklaması

6 saat önce

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım,"Bakan Albayrak'ın kamu bankalarının sıfır konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79'a indirileceğini açıklaması üreticiler için "yılbaşı piyangosu" oldu.

Bakan Albayrak'ın sıfır konut faizi açıklaması, System.String[]

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım,"Bakan Albayrak'ın kamu bankalarının sıfır konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79'a indirileceğini açıklaması üreticiler için "yılbaşı piyangosu" oldu. Bu haberle birlikte yeni yıla daha şevkle gireceğiz. Bu indirimin etkisiyle mevsimsellik özelliğine sahip ocak ayı satışlarının değişeceğini ve 'bekle-gör' çizgisindeki müşteri tavrının 'bu fırsat kaçmaz' şekline dönüşeceğini düşünüyorum." dedi.

Durbakayım yaptığı açıklamayla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu bankalarının birinci el konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79'a indirileceğini açıklamasını değerlendirdi.Kararın üreticiler için "yılbaşı piyangosu" olduğunu ifade eden Durbakayım, faiz oranlarının konut satışları üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunun yılın ikinci yarısında net şekilde görüldüğünü hatırlattı.

"Satışların 120 bin seviyelerini çok rahat bir şekilde aşacağını söyleyebiliriz"

Faizlerin yüzde 1'in altına inmesiyle birlikte konut satışlarının aylık bazda 120 bin seviyesinin üzerine yükseldiğini aktaran Durbakayım, şunları kaydetti:

"Söz konusu faiz indiriminden en fazla ikinci el konut üreticileri faydalandı. Faiz indiriminin reel sektöre yansıması ve ekonominin çarklarına derinlemesine işlemesi için, birinci eldeki satışların bu avantajlı faizlerden daha çok faydalanması gerekiyordu. Sektörümüzün ihtiyaçlarını çok önceden algılayan Sayın bakanımız, bu kez birinci el konut satışlara ivme kazandıracak bu önemli hamleyi yaptı. Bu konuda bakanımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Bu haberle birlikte yeni yıla daha şevkle gireceğiz.

Bu indirimin etkisiyle mevsimsellik özelliğine sahip ocak ayı satışlarının değişeceğini ve 'bekle-gör' çizgisindeki müşteri tavrının 'bu fırsat kaçmaz' şekline dönüşeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda 2020'deki aylık bazda satışların 120 bin seviyelerini çok rahat bir şekilde aşacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan bir hafta sonra biteceği açıklanan tapu harç ve KDV indirimindeki teşviklerin devam ettirilmesi yönünde atılacak ikinci bir adım, sektördeki yeni projelerin başlaması için cesaret verecektir diye düşünüyorum. Geride bıraktığımız yılda ruhsatı alınan ancak beklemeye konulan projelerin de bu vesile ile masaya yatırılacağını öngörebiliriz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık
Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak Vergi ve harçlar yeniden belirlendi Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
22:44 Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız - Son Dakika Ekonomi
22:01 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz - Son Dakika Ekonomi
21:44 Vergi ve harçlar yeniden belirlendi - Son Dakika Ekonomi
21:36 Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı - Son Dakika Ekonomi
21:20 Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:21:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak'ın sıfır konut faizi açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]