Bakan Albayrak, iş dünyası ile video konferansta buluştu - Son Dakika

Bakan Albayrak, iş dünyası ile video konferansta buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşması yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda videokonferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Bakan Albayrak, iş dünyası ile video konferansta buluştu, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşması yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda videokonferans yöntemi ile gerçekleştirildi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşmenin konuşulmaya başlandığını belirterek, "Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız." dedi. Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgını sürecinde Bakan Albayrak'ın attığı adımlarla sıkıntılı sürecin en az hasarla geride bırakılacağını ve yeniden büyüme sürecine girileceğini söyledi. "Ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşme konuşulmaya başlandı" diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ilk günden itibaren kenetlendiklerini, sorunların tespiti ve çözülmesi için gereken katkıyı verdiklerini vurguladı.


Sahadan aldıkları bilgileri hızlı şekilde hükümete ilettiklerini ve bunların büyük kısmının sonuçlandırıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu süreçte bankacılık sistemini harekete geçiren kredi paketlerinin devreye sokulduğunu, Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesini ikiye katlandığını, vergi-SGK ertelemeleri, kısa çalışma ödeneğiyle işletmelerin önemli bir yükten kurtarıldığını ve dinamik bir sürecin başarıyla yönetildiğini ifade etti.


Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin belirlediği hedeflere ulaşma noktasında 3 aylık mola şeklinde gördükleri bu sürecin sonunda olunduğunu belirterek şunları kaydetti: "Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız. Bu noktada ihtiyaç duyulan tedbir ve desteklerle ilgili olarak oda-borsa ve sektör meclisi arkadaşlarım çok güzel bir çalışma hazırladılar. Kamu ve özel sektör eş güdümü sayesinde zorlukların aşılabildiğini gösterdiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizin liderliğinizde tüm bu sıkıntıları da aşarak küresel yarışa kaldığımız yerden devam edeceğiz."


Bakan albayrak; "Türkiye, dünyada yıldızı daha da parlayan ülke olacak"


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin bir şekilde üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir dönem olacak." dedi. Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel ekonomiye ağır bir darbe vuran Kovid-19 salgının etkisinin gün geçtikçe azaldığına dikkati çekerek, her gelen verinin normalleşmeye daha da yaklaşıldığını somut bir şekilde gösterdiğini ifade etti. Sürecin ekonomiye olan etkilerini de gidermek için devreye aldıkları Ekonomik İstikrar Kalkanı ile sanayiciye, çalışana, esnafa ve bütün vatandaşlara bu süreçte adeta bir koruma kalkanı sağladıklarını dile getiren Albayrak, özellikle Kovid-19 sonrası döneme en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.


Bakan Albayrak, bu dönemde esnafa, sanayiciye, KOBİ'lere likidite ihtiyaçları için gerekli tüm destekleri seferber ettiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu: "İnşallah normalleşme sürecinde, bundan sonraki dönemin 'yeni normal' olduğunu göz önünde bulundurarak hızla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ekonominin yeni normale hızla adapte olacağını düşünüyorum. Küresel sistemde tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi, üretim alanlarında alternatiflerin oluşturulması, sağlık altyapısının yatırımlardan turizme her alanda öncelik haline gelmesi ile oluşacak. İşte bu dönemde güçlü üretim altyapısı, genç ve eğitimli insan kaynağı, küresel değişimlere hızlı adapte olan iş dünyası ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye, dünyada yıldızı daha da parlayan ülke olacak."


Yücelik; "Devletimiz, fedakarlıklarının karşılığını bulacaktır"


Toplantıya katılan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, salgının bütün dünyada sosyal hayatı ve ekonomiyi büyük oranda etkilediğini belirterek, ülkemizde de bu salgının daha az hasarla atlatılması için canla başla mücadele edildiğini vurguladı. Bu anlamda gerek toplum sağlığı, gerek sosyal hayatın düzene girmesi ve gerekse ekonominin geleceği için alınan tedbirlerin karşılığının alındığını kaydeden Başkan Yücelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la yapılan son toplantıda da iş dünyasının farklı taleplerinin dile getirildiğini ifade ederek şunları söyledi; "İnşallah bugüne kadar alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler ülkemizi, bu küresel sıkıntıdan uzaklaştırması anlamında çok önemli çalışmalardı. Bu toplantıda da Sayın Bakanımıza farklı konulardaki taleplerimizi iletme şansı bulduk. Bu zamanda devletimizin ve bankaların yapacağı fedakarlıkların yarın daha güçlü olarak karşılığını bulacağından eminiz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. İş dünyası ne kadar güçlüyle bankalarımız da, kurumlarımız da, ekonomimiz de o kadar güçlü olacaktır. Biz iş dünyası temsilcileri olarak öncelikle devletimizin yaptığı fedakarlıkları görüyor ve takdir ediyoruz. Bu noktada başta özel bankalar olmak üzere bankacılık sektörünün de daha aktif rol almasını ve ekonomimizin bu süreçten daha az kayıpla çıkmasına yardımcı olmasını bekliyoruz"


"Güçlü bir Türkiye için üreten ekonomi modeline ne kadar ihtiyacımız olduğunu bu günlerde daha çok hissettik." diyen Başkan Yücelik, "İnşallah yaşadığımız bu zorlu süreci atlatmak için elimizden geleni yapacağız ve bugünleri el birliği aşıp, ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve fayda sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 12:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak, iş dünyası ile video konferansta buluştu - Son Dakika Ekonomi

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