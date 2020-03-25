Bakan Albayrak: 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, tüm sektör ve firmalar için 'İş'e Devam Desteği' başlattıklarını duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. Birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi.

ANKARA, -