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Bakan Albayrak: 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz (2)
6 saat önce
'GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızda ele aldık.
'GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızda ele aldık. İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:05 Kaynak: DHA
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