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Bakan Albayrak: "İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci...
14 dakika önce
Bakan Albayrak: "İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi.
Bakan Albayrak: "İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:58 Kaynak: AA
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