Bakan Albayrak: "İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde...
Bakan Albayrak: "İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bakan Albayrak: "İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz."
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