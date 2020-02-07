Bakan Albayrak: "İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı.

6 saat önce

Bakan Albayrak: "İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. Toplamda yaklaşık 35 milyar lira kredi tahsis edildi."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak: İstihdam odaklı kredi paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı
6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere 20 bin TL ceza verilecek Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:45:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak: "İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]