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Bakan Albayrak: "İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı.
6 saat önce
Bakan Albayrak: "İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:28 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. Toplamda yaklaşık 35 milyar lira kredi tahsis edildi."
Son Dakika Bakan Albayrak: İstihdam odaklı kredi paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı 6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere 20 bin TL ceza verilecek Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır