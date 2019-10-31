Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için...
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için...

Bakan Albayrak: "İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz.

Bakan Albayrak: "İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz. Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak"

- "Türkiye olarak ithalatımızı azalttık, ihracatımızı artırdık. 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız"

-"Birçok uluslararası kurum Türkiye ekonomisi küçülecek diyordu. IMF bile tahminlerini eksiden artıya doğru değiştirmeye başladı"

-"Son 3 toplantıda yaklaşık yüzde 10'luk faiz indi"

-"Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13,5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak"

MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.

Bakan Albayrak: İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için...

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:23 Kaynak: İHA
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