Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak, İtalya Ekonomi
ve Maliye Bakanı Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:27
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