Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü
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Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü

44 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Ekonomi, İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:27 
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