Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile görüştü
33 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettikleri seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:36 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, İtalya Ekonomi
ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettikleri seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.
Albayrak, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Tria'yı İstanbul
'da misafir ettiklerini belirtti.
Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Bakan Albayrak, "Görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.
Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı: Tarihi bir anlaşma imzaladık Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı!