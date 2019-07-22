Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile görüştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile görüştü

33 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettikleri seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile görüştü, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettikleri seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tria'yı İstanbul'da misafir ettiklerini belirtti.
Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Bakan Albayrak, "Görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomi, İtalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı: Tarihi bir anlaşma imzaladık Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:10:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]