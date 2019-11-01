Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece...
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 'İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece...

Bakan Albayrak: "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece ekimde yüzde 106 artışla 24,5 milyar liraya ulaştı.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece ekimde yüzde 106 artışla 24,5 milyar liraya ulaştı."

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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