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Bakan Albayrak: "(İVME Finansman Paketi) Şu an itibarıyla tahsisler 50 milyar lirayı, kullanımlar...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "(İVME Finansman Paketi) Şu an itibarıyla tahsisler 50 milyar lirayı, kullanımlar da 30 milyar lirayı buldu"
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "(İVME Finansman Paketi) Şu an itibarıyla tahsisler 50 milyar lirayı, kullanımlar da 30 milyar lirayı buldu"
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