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Bakan Albayrak: "(İVME Paketi) Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar TL kredi...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "(İVME Paketi) Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar TL kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar TL'si yatırıma dönüştü"
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:22 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "(İVME Paketi) Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar TL kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar TL'si yatırıma dönüştü"
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