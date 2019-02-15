Bakan Albayrak, İzmir'de Esnafı Ziyaret Etti

İZMİR Odaları ve Borsaları Ortak Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bayraklı Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti yaptı.

İZMİR Odaları ve Borsaları Ortak Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bayraklı Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti yaptı. Albayrak, bu sırada annesiyle yanına gelip kendisine çiçek veren 3 yaşındaki Zeynep Nisa'yı öperek teşekkür etti.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basına kapalı teşkilat toplantısının ardından Bayraklı Sevgi Yolu'nda esnafı ziyaret etti. Berat Albayrak'a, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve partililer eşlik etti. İlgiyle karşılanan Bakan Albayrak ve beraberindekiler Sevgi Yolu'nda yürürken esnaf ve çevredekilerle selamlaşarak sohbet etti. Bu sırada, annesiyle birlikte Bakan Albayrak'ın yanına gelen Zeynep Nisa, bir mektupla birlikte bir buket çiçek hediye etti. Bakan Berat Albayrak, Zeynep Nisa'yı öperek teşekkür etti.



Albayrak, daha sonra MHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Albayrak, Merkez Camii'de cuma namazını kıldı.



- İzmir

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