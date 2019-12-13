Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (2) - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (2)

6 saat önce

'KAYSERİ'NİN PASTIRMASI BİR BAŞKA'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cuma namazı için Bürüngüz Camii'nde kıldı.

Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (2), System.String[]

'KAYSERİ'NİN PASTIRMASI BİR BAŞKA'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cuma namazı için Bürüngüz Camii'nde kıldı. Bakan Albayrak, namazın ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kadınlar Çarşısı'nda pastırma ve sucuk satan esnafı ziyaret etti. Bakan Berat Albayrak, tezgah başına geçerek, satırla pastırma doğradı ve elleriyle doğradığı pastırmayı protokol üyelerine ikram etti. Bakan Albayrak, kendisine yöneltilen "Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı?" sorusuna, " Türkiye'mizin bütün pastırmaları on numara; ama Kayseri'nin ki bir başka" dedi.


Berat Albayrak, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:40 Kaynak: DHA
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