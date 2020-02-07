Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8- 10 bandına çekildi (2) - Son Dakika

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Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8- 10 bandına çekildi (2)
6 saat önce
PİLAV DAĞITIP, ESNAFI ZİYARET ETTİHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile yaptığı toplantının ardından tarihi Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
PİLAV DAĞITIP, ESNAFI ZİYARET ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile yaptığı toplantının ardından tarihi Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı cami avlusunda vatandaşlara pilav dağıtan Bakan Albayrak, daha sonra tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Burada esnafla konuşan Bakan Albayrak'ın yanına kentte 'Işıklı Tosun Baba' olarak bilinen Mehmet Ağagürbüz gelerek selamlaştı. Albayrak, daha sonra AK Parti İl teşkilatı ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
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