Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8- 10 bandına çekildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8- 10 bandına çekildi (2) - Son Dakika

Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8- 10 bandına çekildi (2)

6 saat önce

PİLAV DAĞITIP, ESNAFI ZİYARET ETTİHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile yaptığı toplantının ardından tarihi Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldı.

Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8- 10 bandına çekildi (2), System.String[]

PİLAV DAĞITIP, ESNAFI ZİYARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile yaptığı toplantının ardından tarihi Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı cami avlusunda vatandaşlara pilav dağıtan Bakan Albayrak, daha sonra tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Burada esnafla konuşan Bakan Albayrak'ın yanına kentte 'Işıklı Tosun Baba' olarak bilinen Mehmet Ağagürbüz gelerek  selamlaştı. Albayrak, daha sonra AK Parti İl teşkilatı ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.


Berat Albayrak, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
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