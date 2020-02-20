Bakan Albayrak: "Kamu bankaları, hem hizmet edecek hem de her iyileşmeyi anında iş dünyasına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 'Kamu bankaları, hem hizmet edecek hem de her iyileşmeyi anında iş dünyasına... - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Kamu bankaları, hem hizmet edecek hem de her iyileşmeyi anında iş dünyasına...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (4)

Bakan Albayrak: Kamu bankaları, hem hizmet edecek hem de her iyileşmeyi anında iş dünyasına...

Berat Albayrak, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:05 Kaynak: AA
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