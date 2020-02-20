Son Dakika › Güncel › Bakan Albayrak: 'Kamu bankaları, hem hizmet edecek hem de her iyileşmeyi anında iş dünyasına... - Son Dakika
Bakan Albayrak: "Kamu bankaları, hem hizmet edecek hem de her iyileşmeyi anında iş dünyasına...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:05 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (4)
Son Dakika Akşener, futbolda siyaset tartışmaları hakkında konuştu: Trabzonlular benim demek istediğimi çok iyi anladı 18 yıldır kayıp Gündüz'ü 'annesi ve kardeşleri öldürdü' iddiası Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu