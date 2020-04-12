Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak: 'Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Albayrak: "Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar...
10 dakika önce
Bakan Albayrak: "Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi.
Bakan Albayrak: "Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:02 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi