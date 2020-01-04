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Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:32 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
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