Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.

Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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